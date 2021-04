Evotec SE (ISIN: DE0005664809) lieferte Ende März mit der Takeda Kooperation, die hohe Ertragsmöglichkeiten für die Zukunft eröffnet, eine klar kursbestätigende Meldung. Dann ging es im April nahtlos weiter: Und auch einen Schritt weiter ist Evotec in ihrer Kooperation mit der Exscientia gekommen.Dazu die Auslizensierung an Kaiza. Und dann eine 150 Mio EUR Investition in Frankreich - staatlich gefördert mit 50 Mio EUR - für die zweite biopharmazeutische Produktionsanlage. Dazu kommt heute "etwas in die Kasse": Bristol Myers Squibb zieht Option zur Verlängerung der Partnerschaft mit Evotec auf ...

