In welche Aktie sollten Anleger jetzt einsteigen? Tech-Giganten wie Apple, Netflix oder AMD haben an Fahrt verloren und konsolidieren vor sich hin. Ein Ausbruch könnte sich noch hinziehen. DAX, Dow Jones und Co ziehen wieder an und stehen kurz vor neuen Rekordhochs. Sind sie vielleicht schon zu gut gelaufen? DER AKTIONÄR hat für unentschlossene Trader drei Aktien, die kurz vor einem Kaufsignal stehen.Nach dem monatelangen Höhenflug kam es zwischen Mitte Februar und Anfang März zu starken Rücksetzern. ...

