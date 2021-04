Original-Research: ORBIS AG - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS AG



Unternehmen: ORBIS AG

ISIN: DE0005228779



Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2020

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.04.2021

Kursziel: 9,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 02.10.2019, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Corona-Krise hervorragend gemeistert



Die ORBIS AG setzte auch im vergangenen Geschäftsjahr 2020 den Wachstumskurs fort. Obwohl die COVID-19-Pandemie die Geschäftsentwicklung bei der Gesellschaft und ihren Kunden negativ beeinflusste, erzielte das Saarbrücker Unternehmen sowohl organisch als auch akquisitionsbedingt ein Umsatzwachstum und übertraf damit unsere Erwartungen.



Die anhaltenden Pandemie-Beschränkungen dürften auch in 2021 zu negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft führen. Vor allem bei Kunden, die wirtschaftlich stark von der Corona-Krise betroffen sind, könnte es zu Projektverschiebungen oder einer wachsenden Zurückhaltung beim Abschluss neuer Projekte kommen. Andererseits erkennen viele Unternehmen in dieser Krise, dass sie ihre Digitalisierungsbemühungen verstärken müssen.

Deshalb erwarten wir allenfalls kurzfristig negative Einflüsse auf das Investitionsverhalten, auf mittlere Sicht sollte sich der Trend zur Digitalisierung auch befeuert durch die Pandemie weiter massiv beschleunigen. Hier sehen wir ORBIS hervorragend positioniert und versprechen uns noch deutliches Wachstumspotenzial.



Daneben eröffnet auch die Umstellung auf SAP HANA der ORBIS AG in den kommenden Jahren zusätzliche Geschäftsperspektiven. Wachstumsimpulse können aber auch noch aus der Übernahme weiterer Unternehmen resultieren. Angesichts der mehr als komfortablen Finanzausstattung rechnen wir mit zusätzlichen Akquisitionen, die jedoch nicht in unseren Schätzungen enthalten sind.



Nachdem die Hörmann-Gruppe im vergangenen Jahr bereits einen gut 28-prozentigen Anteil an der ORBIS AG erworben hatte, erfolgte nun eine Aufstockung auf über 30 Prozent, weshalb die Hörmann Digital Beteiligungs GmbH den restlichen Aktionären ein Pflichtangebot unterbreiten muss. Dies soll sich in der Größenordnung von 7,50 Euro je Aktie bewegen. Da der aktuelle Börsenkurs über diesem Preis liegt, dürfte sich die Annahmequote in Grenzen halten. Die Hörmann-Gruppe verfügt jedoch noch über eine Call-Option für gut 15 Prozent der Anteilsscheine, daher erscheint langfristig auch eine Komplettübernahme denkbar.



Hatte ORBIS zum Halbjahresende 2020 bereits einen Bestand an liquiden Mitteln von 21,5 Mio. Euro ausgewiesen, so erhöhte sich dieser zum 31. Dezember auf stattliche 26,1 Mio. Euro. Darüber hinaus stellen die eigenen Aktien noch einen Gegenwert von knapp 2,4 Mio. Euro dar. Dies deckt bereits mehr als 36 Prozent der Marktkapitalisierung ab.



Insgesamt sehen wir die ORBIS AG bestens gerüstet, um den Wachstumskurs der letzten Jahre auch in Zukunft fortzusetzen. Nach der Anhebung unserer Schätzungen erhöhen wir auch unser Kursziel auf 9,20 Euro. Dabei empfehlen wir, die ORBIS-Aktie trotz der deutlichen Kurssteigerung seit unserem letzten Research-Update weiterhin zu 'Kaufen'.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22361.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Duesseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26

Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44

Buero Muenster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Muenster

Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°