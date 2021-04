Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DK0010268606 Vestas Wind Systems AS 26.04.2021 DK0061539921 Vestas Wind Systems AS 27.04.2021 Tausch 1:5

US45779A8532 InspireMD Inc. 26.04.2021 US45779A8466 InspireMD Inc. 27.04.2021 Tausch 15:1

CA8341651021 AmmPower Corp. 26.04.2021 CA03169D1024 AmmPower Corp. 27.04.2021 Tausch 1:1

