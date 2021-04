Razer ist so etwas wie die Apple der Gaming-Branche: Deren Gaming-Hardware wie superschnelle PC-Mäuse, smarte Corona-Masken oder LED-Tastaturen kommen an. Der Razer-CEO sagte uns jüngst im Teams-Call, dass sich einige junge Fans der Marke das Logo sogar auf die Haut tätowieren. Die Sympathie für den grünen Razer-Brand dürfte nun weiter zulegen. Das innovative Unternehmen hat einen 50-Millionen-US-Dollar-Fonds gegründet, der in grüne, nachhaltige Start-ups investiert. Erstes Investment: In Toilettenpapier ...

