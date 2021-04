Mainz (ots) - Drei neue Dokumentationen über Schottlands alte Clans, die im 17. und 18. Jahrhundert die britische Geschichte prägten: In der Reihe "Schottland - Kampf der Clans" rückt am Donnerstag, 29. April 2021, von 20.15 bis 22.30 Uhr in ZDFinfo eine der konfliktträchtigsten Perioden in den Fokus - vom Bürgerkrieg in den 1640er Jahren bis zur versuchten Invasion Großbritanniens im Jahre 1745. Die von BBC-Studios produzierten Dokus stehen ab Donnerstag, 29. April 2021, 5.00 Uhr, für 30 Tage in der ZDFmediathek zur Verfügung.Die Geschichte von Schottlands Clans ist geprägt von Heldentum, Blut und Verrat. Die Dokus berichten von einem brutalen Bürgerkrieg, dem Doppelspiel des legendären Rob Roy MacGregor und einer verhängnisvollen Herausforderung durch einen neuen König. In der Doku-Reihe "Schottland - Kampf der Clans" begibt sich der britische Fernsehmoderator und Autor Neil Oliver erneut auf eine Zeitreise in die schottischen Highlands.Zum Start der drei neuen Folgen beleuchtet am Donnerstag, 29. April 2021, 20.15 Uhr die Doku "Alte Feinde", wie eine uralte Fehde wieder aufflammte: Als das schottische Parlament Truppen gegen König Charles I. nach England schickte, stürzten die königstreuen Clans Schottlands in einen Bürgerkrieg. Während der Clan der Campbells den englischen König bekämpfte, wollten die MacDonalds den Krieg nutzen, um Land und Macht zurückzugewinnen. Sie eilten von Sieg zu Sieg. Und nach einem "Jahr der Siege" wusste jeder, wie gefährlich die Truppen der Highlander sind.Ab 21.00 Uhr rückt "Rob Roy" in den Blick - im frühen 18. Jahrhundert wurde der Viehhändler und Viehdieb zur Legende: Robert Roy MacGregor gilt bis heute als Highland-Rebell und schottischer Robin Hood. Als Nachfahre eines geächteten Clans versuchte Rob Roy, den MacGregors wieder zu Ansehen und Wohlstand zu verhelfen - nicht immer mit legalen Mitteln. So machte er sich mächtige Adelige zu Feinden und wurde zum meistgesuchten Mann des Landes.Direkt im Anschluss geht es ab 21.45 Uhr um "Die letzte Revolte": 1745 versuchte Charles Edward Stuart den schottischen und englischen Thron für das Haus Stuart zurückzugewinnen. Nach und nach schlossen sich ihm immer mehr Clans an. Doch nach den ersten Siegen gegen die Truppen des englischen Königs musste er sich wieder in die Highlands zurückziehen. In der entscheidenden Schlacht bei Culloden wurden er und seine Highlander von seinem Cousin William, dem Duke of Cumberland, vernichtend geschlagen.In der Reihe "Schottland - Kampf der Clans" hatte ZDFinfo erstmals im August 2019 die Folgen "Robert the Bruce", "Bruder gegen Bruder" und "Verrat an der Königin" gesendet. Die drei alten und die drei neuen Dokus sendet ZDFinfo im Block am Dienstag, 4. Mai 2021, von 13.30 bis 18.00 Uhr.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/schottlandkampfderclansPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/neue-geschichts-dokus-in-zdfinfo-1/Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/KAi/ZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpresse (https://twitter.com/zdfpresse)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4899768