ORIOR GRUPPE

Zürich, 26. April 2021

Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats

Heute fand in Zürich die 11. ordentliche Generalversammlung der ORIOR AG als börsenkotierte Gesellschaft statt, in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 unter Ausschluss der Aktionärinnen und Aktionäre.

An der Generalversammlung waren insgesamt 4'060'915 Aktienstimmen vertreten, dies entspricht 62.31?% des Aktienkapitals von insgesamt 6'517'499 ausgegebenen Aktien. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten sich ausschliesslich vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.

Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So wurden der Jahresbericht sowie die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung 2020 genehmigt, die Dividende wurde gutgeheissen und die Mitglieder des Verwaltungsrats, dessen Präsident, Rolf U. Sutter, und die Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden wiedergewählt. In der anschliessenden konstituierenden Verwaltungsratssitzung ernannte der Verwaltungsrat Herrn Dr. iur. Markus R. Neuhaus zum Vizepräsidenten des Verwaltungsrats; Frau Monika Friedli-Walser wurde als Vorsitzende des Vergütungsausschusses bestimmt. Ernst & Young AG, Basel, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt und der Rechtsanwalt René Schwarzenbach, Proxy Voting Services GmbH, wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt. Zudem wurden die Statutenänderung zur Schaffung der Grundlage eines auf die langfristige Entwicklung der ORIOR Gruppe ausgerichteten Vergütungsbestandteils sowie der Vergütungsbericht 2020 in einer Konsultativabstimmung und alle Anträge bezüglich der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung gutgeheissen.

Rolf U. Sutter, Präsident des Verwaltungsrats: «Im Namen des gesamten Verwaltungsrats und des Managements der ORIOR Gruppe bedanke ich mich bei allen Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen in und die Treue zu ORIOR. Leider war es wiederum nicht möglich, eine physische Generalversammlung abzuhalten. Die Gesundheit und Sicherheit geht vor. Danke, dass Sie dafür Verständnis haben. Die nächste Generalversammlung ist für den 5. April 2022 geplant. Wenn es die Situation erlauben wird, sehen wir uns dann wieder. Wir freuen uns darauf. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns auch bei unseren Mitarbeitenden, bei unseren Partnern und bei unseren Konsumentinnen und Konsumenten.»

Kontakt

Milena Mathiuet, Leiterin Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: +41 44 308 65 13, E-Mail: investors@orior.ch

Investoren-Agenda

17. August 2021: Publikation Halbjahresergebnis und Halbjahresbericht 2021

5. April 2022: Generalversammlung der ORIOR AG

ORIOR - Excellence in Food

ORIOR ist eine international tätige Schweizer Food & Beverage Gruppe. Sie besteht aus regional stark verankerten Unternehmen, die mit ihren bekannten Marken und Produktsortimenten führende Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- und Ausland halten. Das dezentrale Geschäftsmodell ermöglicht den einzelnen ORIOR Unternehmen eine auf ihre Mitarbeitenden und ihre Kunden ausgerichtete, individuell gelebte Kultur und Identität sowie einzigartige Produkt-, Marken- und Konzeptwelten. Was alle miteinander verbindet, sind die Leidenschaft für Kulinarik und Handwerkskunst, ein auf Trends und Bedürfnisse ausgerichteter Innovationsspirit, Unternehmertum sowie starke, gemeinsame Werte.

Unser Führungsverständnis vereint die strategische Denk- und Handlungsweise der ORIOR Gruppe mit dem hohen Mass an Autonomie der Kompetenzzentren. Die ORIOR Strategie 2025 mit ihren Eckpfeilern und den gruppenweiten Schlüsselinitiativen, wie das zukunftsweisende «ORIOR New Normal», das intradisziplinäre «ORIOR Champion-Modell» und die übergreifenden «ORIOR Brückenschläge», sind zentrale Erfolgsfaktoren der stetigen Wertsteigerung für alle unsere Stakeholder.

Motivierte Mitarbeitende, die Freude an ihrer Tätigkeit haben und für sich und ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, sind der Schlüssel, um Ausserordentliches zu erreichen. Wir streben nach Einzigartigkeit und bester Qualität, um unsere Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit genussvollen Erlebnissen zu überraschen und zu begeistern. Dafür steht unsere Vision: Excellence in Food

ORIOR ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (ORON, ISIN CH011 1677 362, LEI 5067 0020 I84Z A17K 9522). Weitere Informationen unter www.orior.ch.