Halle/MZ (ots) - Der nun beschlossene Kompromiss ist jedoch tatsächlich ein starker Beitrag zur Verkehrssicherheit: Die längst überfällige Erhöhung der Bußgelder hievt Deutschland bei den Strafen ins europäische Mittelfeld. Die neu geschaffenen Delikte etwa zum Radfahrerschutz oder der Rettungsgasse passen das Gesetz an aktuelle Probleme auf den Straßen an. Ein echter Fortschritt!



Die Streichung der schärferen Fahrverbotsregelung allerdings hinterlässt einen faden Beigeschmack. Unterm Strich bleibt es so dabei: Auch hohe Tempoverstöße werden teils lediglich mit einem pauschalen Bußgeld bestraft. Während die für einige eine empfindliche Strafen darstellen, lassen sie reiche Raser mitunter kalt.



