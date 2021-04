CUPERTINO/KALIFORNIEN (IT-Times) - Dass der US-amerikanische Technologiekonzern Apple vor Liquidität nur so strotzt ist kein Geheimnis. Nun meldet der iPhone-Produzent neue Investitionspläne. Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) will im Rahmen eines aktualisierten Investitionsplans in North Carolina einen neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...