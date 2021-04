Bechtle - Der IT-Dienstleister profitiert von den anziehenden Digitalisierungsmaßnahmen! >>> Breakout-Setup <<<

Breakout Trading-Strategie

Symbol: BC8 ISIN: DE0005158703









Rückblick: Die Bechtle AG ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie für Gewerbekunden in Deutschland und bietet ganzheitliche effiziente IT-Konzepte, hochwertige und kostengünstige Produkte sowie einen kontinuierlichen After-Sales-Service. Auf die Seitwärtsphase folgte im Februar ein dynamischer Abverkauf, von diesem sich die Aktie gerade zu erholen versucht.

Meinung: Der IT-Dienstleister profitiert von den Digitalisierungs-Maßnahmen. Bechtle hat einen hohen Anteil an öffentlichen Kunden. Diese reagieren zwar oft einmal langsamer, aber könnten dafür sorgen, dass Bechtle in der Corona-Krise weitere Marktanteile gewinnt. Das IT-Unternehmen mischt auch im Zukunfts-Bereich Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität mit. Warburg Research sieht das Kursziel bei 185 EUR. Aktuell sehen wir eine Korrektur in Wimpel-Form. Bei einem Ausbruch nach oben, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein.

Chart vom 26.04.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 170.10 EUR











Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs über die Trendlinie gestiegen ist. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp könnte nach der Trade-Eröffnung unter den letzten Tiefpunkt im Bereich des EMA-20 gesetzt werden.

Meine Meinung zu Bechtle ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BC8





