Verimatrix, (Paris: VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute die Erweiterung seines cloudbasierten SaaS-Angebots durch die Markteinführung des Service Verimatrix Multi-DRM Core bekanntgegeben.

Die Einführung ist ein bedeutender Fortschritt im Bereich DRM. Sie bietet Video-Streaminganbietern, Eigentümern von Inhalten und Betreibern die Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten ein anpassbares, auf leistungsstarke Weise abgesichertes cloudbasiertes DRM-System einzurichten und nur die Funktionen und die Skalierbarkeit bezahlen zu müssen, die sie jeweils nutzen.

"Es handelt sich um ein DRM-System ganz nach Bedarf, das auf die Anforderungen moderner Video-Streaminganbieter zugeschnitten ist", so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer von Verimatrix. "Multi-DRM Core von Verimatrix ist zielgerichtet für den Einsatz in der Cloud optimiert. Das System ermöglicht es Video-Streaminganbietern, innerhalb weniger Minuten Einsatzbereitschaft herzustellen begleitet von Sicherheits- und Redundanzfunktionen in echter Netzbetreiberqualität. DRM Core ist ein weiterer Meilenstein beim Umstieg von Verimatrix auf cloudbasierte Angebote, die einen zuverlässigen Betrieb ermöglichen und Skalierbarkeit sowie Sicherheit bieten. Wir freuen uns, diese innovative, kosteneffiziente Lösung zu einem Zeitpunkt anbieten zu können, an dem eine schnelle Implementierung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der Branche ist."

Multi-DRM Core wurde nativ für die Cloud entwickelt und ist auf spezielle Weise containerisiert, so dass Video-Streaminganbieter die beste Konzeption für ihre Bedürfnisse sowie für ihre Anforderungen beim Service Level Agreement (SLA) wählen können. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Onboarding innerhalb weniger Minuten

Schutz vor DDoS-Angriffen

Umfassende Sicherheitstechnologie

Cloudzentrierte Optimierung und cloudnative Implementierung

Kosteneffiziente Skalierungsoptionen

Bewährte Redundanzfunktionen

Spezielles Containerisierungskonzept

Unterstützung für alle Standard-DRM-Systeme und für gängige Streaming-Geräte

Weitere Informationen zu Verimatrix Multi-DRM Core finden Sie unter https://www.verimatrix.com/products/multi-drm/

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

