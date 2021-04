Für die Aktionäre des Elektroautopioniers Tesla (US88160R1014) wurde es heute ernst. Das amerikanische Unternehmen präsentierte am Montag nachbörslich die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021. Die Schätzungen der Analysten lagen im Vorfeld der Berichte bei einem bereinigten Nettogewinn von circa 850 Millionen Dollar. Dies würde ungefähr dem dreifachen Gewinn des Vorjahreszeitraums entsprechen. Der reale Bruttoumsatz stieg im 1. Quartal 2021 auf 10,389 Milliarden US - Dollar an. Im Vorjahresquartal lag der Umsatz noch bei 5,985 ...

