Scottie Resources entwickelt im Goldenen Dreieck in der kanadischen Provinz British Columbia eine historische Lagerstätte weiter. Die Rahmenbedingungen rund um die Scottie-Mine, die bereits bei niedrigen dreistelligen Goldpreisen in Produktion war, werden stetig besser: Eis bildet sich zurück und legt neue Gesteinsschichten frei und rund um das Areal wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert. Scottie-CEO Brad Rourke spricht im Interview über die Bohrpläne für 2021, das wachsende Interesse großer Player an Unternehmen im Goldenen Dreieck und erklärt, warum die geplante Übernahme von AUX Resources ein Gamechanger für alle Aktionäre ist.

