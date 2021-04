HANNOVER (dpa-AFX) - Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) will am Dienstag (11.00 Uhr) über die Rolle fossiler Energieträger beim Umbau der Energielandschaft informieren. Erfolgreicher Klimaschutz erfordere weit mehr als den konsequenten Ausbau von Wind- und Sonnenenergie, so der Verband. Auch die konventionellen Energieträger spielten bei der Umstellung eine wichtige Rolle. Derzeit erzeugen konventionelle Energieträger knapp zwei Drittel des Stroms in Deutschland, wo 2019 6,1 Milliarden Kubikmeter Erdgas und 1,9 Millionen Tonnen Erdöl produziert wurden. Erdgaskraftwerke können unter anderem Stromschwankungen aus erneuerbaren Energiequellen ausgleichen, die je nach Wetterlage und Jahreszeit erheblichen Produktionsschwankungen unterliegen./hr/DP/zb