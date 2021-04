DJ Bank of Japan erwartet auch im kommenden Jahr solides Wachstum

Von Megumi Fujikawa

TOKIO (Dow Jones)--Die Bank of Japan hat ihre Wachstumsprognose für Japans laufendes Geschäftsjahr leicht angehoben, da sie einen Aufschwung dank der globalen wirtschaftlichen Erholung vorhersagt. Es sei dennoch unwahrscheinlich, dass die Inflation das Ziel der Notenbank von 2 Prozent in den nächsten drei Jahren erreichen werde, teilten die Währungshüter mit. Trotz der schwachen Inflationsprognose hielt die Bank an ihrer Geldpolitik fest, nachdem sie im vergangenen Monat eine Reihe von Änderungen an ihrem Lockerungsprogramm vorgenommen hatte, darunter die Streichung des Ziels für die jährlichen Käufe von Aktienfonds.

In ihrem Prognosebericht erwartet die Notenbank, dass die japanische Wirtschaft im Jahr bis März 2022 um 4,0 Prozent wachsen wird, verglichen mit der vorherigen Prognose von 3,9 Prozent, die im Januar veröffentlicht wurde. Für das im März 2023 endende Jahr wird ein Wachstum von 2,4 Prozent erwartet, nachdem zuvor ein Wachstum von 1,8 Prozent prognostiziert worden war.

Die Bank of Japan erwartet, dass sich die Weltwirtschaft in diesem Jahr dank der schnellen Impfung gegen das Coronavirus in den USA und einigen Ländern in Europa erholen wird. Die steigende Nachfrage aus China hat auch Japans Exporte und Produktion angekurbelt. Die Notenbank gab auch ihre ersten Prognosen für Wachstum und Inflation für das Jahr bis März 2024 heraus. Das Direktorium erwartet, dass die Wirtschaft dann um 1,3 Prozent wachsen wird, aber es prognostizierte, dass die Kernteuerung ohne frische Lebensmittel nur um 1,0 Prozent steigen wird. Das liegt unter dem langjährigen Inflationsziel der Bank von 2 Prozent.

Die Zentralbank behielt ihr Ziel für die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen bei etwa Null.

April 27, 2021 00:13 ET (04:13 GMT)

