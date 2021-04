DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. April

*** 06:45 CH/ABB Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q, Zürich *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q, Duisburg 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q, Ratingen *** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison 08:00 DE/Destatis, Umsatz im Gastgewerbe Februar 08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Abstimmung über Brexit-Handelsvertrag, Brüssel 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Beiträgen zum Einheitlichen Abwicklungsfonds, Luxemburg *** 10:00 DE/Bayer AG, Online-HV 10:00 DE/FDP-Fraktion, PK zum Thema: "Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz", Berlin 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Online-PK zum Thema: "Staatsschulden in und nach der Pandemie außer Kontrolle?" 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK (digital) zur Aktienmarktprognose 11:00 DE/Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG), PK (per Livestream) *** 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Vorstellung der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 12:00 DE/Internationaler Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW), Gespräch mit Nestle-CEO Schneider (Veranstaltung vom Vorabend) 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta *** 12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 1Q, Boston *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul 12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 1Q, Waltham 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 113,0 zuvor: 109,7 *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q, Thousand Oaks 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q, Redmond *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q, Foster City 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Synlab AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

