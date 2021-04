FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zähen Wochenstart kommt der Dax wohl auch am Dienstag zunächst kaum vom Fleck. Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit leichtem Minus auf 15 285 Punkte. In der Vorwoche hatte er mit 15 501 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht.

In den USA trat der Dow Jones Industrial am Vorabend weiter auf der Stelle, während der marktbreite S&P 500 ganz minimal ein weiteres Rekordhoch erklomm. Der breit gefasste Technologieindex Nasdaq Composite kratzte nach zweimonatiger Konsolidierung derweil wieder an seiner Bestmarke. In dieser Woche stehen Quartalsberichte einiger Schwergewichte auf dem Tableau, am heutigen Dienstag beispielsweise Alphabet und Microsoft . Zudem warten die Anleger auf den US-Zinsentscheid am Mittwochabend./ag/stk