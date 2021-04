Der Diagnostik-Spezialist hat einen guten Jahresstart hinter sich gebracht und blickt nun optimistischer auf das Gesamtjahr. So erklärte das Unternehmen jetzt, dass 2021 das Umsatzwachstum währungsbereinigt mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich liegen soll. Zuvor war STRATEC von einem Umsatzwachstum mindestens im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Die adjustierte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) soll nun bei 17,5 bis 18,5 % liegen (zuvor: 17,0-18,0 %). Auf Basis des weiterhin hohen Bestellvolumens sowie aktualisierter Kapazitätsplanungen rechnet man auch für die nächsten Monate mit einer sehr dynamischen Umsatzentwicklung.



Im ersten Quartal war der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4 % auf 72 Mio. Euro gestiegen. Das adjustierte Ebit legte um mehr als 100 % auf 16 Mio. Euro zu. Die Ebit-Marge sprang von 13,6 auf 22,3 %. Die vollständigen Zahlen sollen wie geplant am 7. Mai veröffentlicht werden.



