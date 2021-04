DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BREXIT - Unmittelbar vor der Ratifizierung des Abkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und dem Vereinigten Königreich droht Brüssel mit Strafmaßnahmen, sollte London weiter Teile des Vertrags verletzen. Britische Importe in die EU könnten in der Folge mit Zöllen oder Quoten belegt werden. "Das Handels- und Kooperationsabkommen enthält weitreichende Möglichkeiten, damit beide Seiten ihre rechtlichen Verpflichtungen einhalten", sagte der CDU-Politiker David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament. (Welt)

INFLATION - Holz, Plastik, Halbleiter: Wegen der großen Nachfrage kosten Vorprodukte deutlich mehr. Dadurch dürften auch die Preise für Verbraucher steigen. Nach Berechnungen des Handelsblatt Research Institute (HRI) wird die Inflation in den nächsten Monaten in Deutschland deutlich anziehen: "Der Preisanstieg dürfte in der Spitze bei über drei Prozent liegen", sagt Bert Rürup, Chefökonom des Handelsblatts und HRI-Präsident. (Handelsblatt)

GAIA-X - Das europäische Cloud-Projekt wird immer komplexer - und droht damit gerade innovative Firmen zu überfordern. Auf 234 Mitglieder ist die im Herbst mit 22 Organisationen gestartete Dachgesellschaft bereits gewachsen, und weitere Unternehmen klopfen an. Der Erfolg des europäischen Dateninfrastrukturprojekts hat allerdings seine Schattenseiten: Der Abstimmungsbedarf wächst mit jedem neuen Teilnehmer - und überfordert inzwischen gerade kleinere Unternehmen. In einer aktuellen Umfrage des Startups Cloud & Heat warnen viele Teilnehmer vor überbordender Bürokratie. (Handelsblatt)

KLIMANEUTRALITÄT - Schnellerer Kohleausstieg, mehr Tempo beim Ökostrom-Ausbau, mehr Elektroautos: Damit halten es Experten für möglich, dass Deutschland schon 2045 Klimaneutralität erreicht. Das Ziel der Politik ist bisher 2050. Ein um fünf Jahre vorgezogenes Zieljahr würde knapp eine Milliarde Tonnen CO2-Emissionen einsparen, heißt es in einer Studie von Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende. (SZ, FAZ)

HOCHSCHULEN - Der Präsident der Hochschulrektoren, Peter-Andre Alt, fordert für die Digitalisierung der Hochschulen eine jährliche Pauschale von rund 270 Millionen Euro. Aktuell in der Pandemie arbeiteten die Hochschulen oft mit provisorischen Lösungen, die sie mit Geldern finanzieren, "die sie kurzfristig für den reduzierten Präsenzbetrieb nicht benötigen", sagte der HRK-Präsident, der diese Woche zur Wiederwahl antritt. Mittelfristig brauchten sie jedoch große Summen für Lizenzen, die digitale Aufrüstung der Verwaltungen, "und wenn wir die Digitalisierung wirklich ernst nehmen, natürlich auch für Kameras und Studios, Reallabore und Cloudservice und vor allem für qualifiziertes Personal". (Handelsblatt)

AGRARPOLITIK - Seit Jahren wird über sie diskutiert: Branchenfremde, die den Kauf von landwirtschaftlichen Flächen als eine lohnende Geldanlage betrachten. Ihr Interesse und ihre Finanzkraft gelten als einer der Gründe dafür, dass die Bodenpreise in den vergangenen Jahren so stark gestiegen sind. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) drängt jetzt in einem Brief an die Länderagrarminister darauf, solche Geschäfte durch eine strengere Regulierung zu erschweren. (FAZ)

ENERGIEPOLITIK - Der deutschen Klimaschutz-Lobby steht ein Streit über gemeinsame Positionen bevor. Technik-Optionen, die bislang fast einhellig abgelehnt wurden, werden von einflussreichen Energiewende-Protagonisten nun plötzlich für zulässig erklärt. Es geht unter anderem um die Einlagerung des Treibhausgases CO2 im Boden. (Welt)

