Berlin (ots) - Ein Teil des von der EU zu 100% finanzierten Forschungsprojekts "iBorderCtrl" diente dazu, Lobbyarbeit für Grundrechtseinschränkungen durch den Gesetzgeber zu betreiben, um den Einsatz eines höchst umstrittenen "KI-Video-Lügendetektors" an Reisenden zu ermöglichen. Dies versuchte die EU in einem teilweise geschwärzten Dokument zu verbergen [1], das nun mit technischen Mitteln rekonstruiert werden konnte.[2]Während die EU-Kommission öffentlich behauptet, iBorderCtrl sei lediglich "ein Forschungsprojekt, bei dem es nicht darum ging, ein tatsächlich funktionierendes System zu erproben oder einzuführen"[3], enthüllen die bislang geschwärzten Teile des "Kommunikationsplans", dass das iBorderCtrl-Konsortium bereits mit der Industrie zusammenarbeitete, um das System als "Grundlage vieler anderer Anwendungen für andere Zielgruppen und sogar andere Anwendungsbereiche" einsetzen zu lassen. Im Dokument heißt es weiter, dass eine gesetzliche Grundlage erforderlich sein werde, um den "Video-Lügendetektor" und ähnliche Technologien an Landesgrenzen einsetzen zu können. Um auf solche Gesetzesänderungen "hinzuwirken", plante das Konsortium "Kommunikationsaktivitäten" gegenüber Abgeordneten, EU-Kommission und Grenzbehörden.Bezüglich der öffentlichen Kommunikation über das Projekt war das Konsortium der Ansicht, dass es "schwierig sein könnte, die breite Öffentlichkeit zu nutzen, um eine Umsetzung von iBorderCtrl zu erreichen", da "andere die Meinung vertreten könnten, dass die von iBorderCtrl vorgeschlagenen Technologien aufgrund ethischer Bedenken nicht genutzt werden sollten". "Es ist unwahrscheinlich, dass [...] eine robuste Mehrheit der Bürger für die Einführung / Umsetzung von iBorderCtrl-Technologien [...] erreicht werden könnte", und "eine kontroverse öffentliche Debatte könnte die Umsetzung der für iBorderCtrl erforderlichen Maßnahmen sogar behindern".[2]Während das Konsortium ursprünglich mehrere Dokumente über das umstrittene Forschungsprojekt veröffentlichen wollte, entschied es sich nach öffentlicher Kritik, diese der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Der Europaabgeordnete Dr. Patrick Breyer verklagt die EU-Forschungsexekutivagentur wegen ihrer Weigerung, Dokumente zu dem Projekt offenzulegen, darunter eine ethische Bewertung und einen Bericht über die Zulässigkeit der Technologie.[4]"Ich bin schockiert darüber, dass EU-Forschungsgelder verwendet werden, um für Gesetzesänderungen zu lobbyieren, die unsere Grundrechte beschneiden", kommentiert Breyer. "Ich erwarte von der Kommission, dass sie offenlegt, wie weit verbreitet diese Praxis ist, und dass sie den skandalösen Missbrauch von Forschungsgeldern für Lobbyarbeit sofort stoppt! Es ist kaum zu glauben, dass die EU-Forschungsexekutivagentur den Versuch der Industrie unterstützt, die Öffentlichkeit zu manipulieren und zu instrumentalisieren, indem sie den Bürger*innen wesentliche Fakten über dystopische Technologien vorenthält. Wir müssen der Forschung an Überwachungs- und Kontrolltechnologien, die sowohl unethisch als auch illegal sind, dringend Einhalt gebieten. So etwas wie harmlose Forschung gibt es nicht."Diese Woche stimmt das Europäische Parlament über das nächste Horizon-Forschungsprogramm ab. Das iBorderCtrl-Forschungsprojekt zum Einsatz eines "KI-Video-Lügendetektors" an Reisenden wird dafür kritisiert, dass die unzuverlässige Technologie unzählige Reisende zu Unrecht der Lüge bezichtigen würde und Minderheiten dabei besonders diskriminiert werden könnten.Quellen:[1] Geschwärztes Dokument wie von der EU herausgegeben: https://ots.de/WyVLn1[2] Rekonstruiertes Dokument: https://ots.de/BGCHIp[3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000152-ASW_DE.html[4] https://ots.de/ZL4SJj