Der führende Anbieter im Bereich External Threat Intelligence and Protection verstärkt sein Engagement im Partnerbereich und schafft neue Kapazitäten und Vorteile

ZeroFOX, ein führender Anbieter im Bereich External Threat Intelligence and Protection, gab heute den Start des ZeroFOX Global Partner Program, eine strategische Drehscheibe für eine partnerorientierte Strategie, bekannt. Dieser Schritt stellt eine erhebliche Erhöhung der Investitionen von ZeroFOX in seine Partner und sein Engagement, alle Geschäfte mit und durch sein vollständiges Partner-Ökosystem zu führen, dar.

Als ein weiterer Sprung nach vorne nach der umfassenden Unternehmensexpansion der Cyber-Threat-Intelligence-Kapazitäten und der Hinzufügung von drei rund um die Uhr einsatzbereiten, globalen Security Operations Centers (SOCs) wird die partnerorientierte Strategie von ZeroFOX weitere Kapazitäten für Neu- und Bestandskunden schaffen. Dank eines dreistufigen Aufbaus mit Eskalationsvorteilen, einschließlich schrittweiser Verkaufsanreize, eines erstklassigen Supports und Marketing-Fördermittel, bietet das Global Partner Program zudem umfassende Markteinführungsinstrumente, um die Anforderungen globaler Vertriebsmitarbeiter auf Anfrage zu erfüllen. Spezialisierte, unternehmerische Partnerorganisationen mit Zugang zu strategischen geografischen und vertikalen Märkten werden durch ein Förderprogramm unterstützt, das Anreize für erfolgreiche Marketing-Initiativen, die Erreichung von Trainingszielen und die Geschäftsgesamtgeschwindigkeit bietet.

Gartner schätzt, dass die weltweiten IT-Ausgaben dieses Jahr um 6,2% im Vergleich zum Vorjahr ansteigen und 3,9 Billionen US-Dollar erreichen werden. Vor dem Hintergrund dieses technologischen Wachstums überdenken Unternehmen ihren Cybersecurity-Ansatz. In der Tat plant laut einer kürzlichen PwC-Umfrage mehr als die Hälfte (55%) der Führungskräfte im Technologie- und Sicherheitsbereich, ihre Cyber-Budgets dieses Jahr zu erhöhen. Angesichts der Arbeit von Zuhause und der digitalen Abhängigkeit einschließlich einer aufgrund der Pandemie gestiegenen Verwendung der sozialen Medien die sich direkt auf den Anstieg der Angriffe auswirken, ist es von größter Bedeutung, dass die Cybersecurity-Industrie zusammenarbeitet, um die Sicherheit auf den Märkten zu erhöhen.

"Unsere Partner verlassen sich auf die beispiellose Innovationsgeschwindigkeit und das Engagement von ZeroFOX, den weltweit stärksten Analysedienst für externe Bedrohungen zu liefern. Zusammen haben wir uns in eine Position gebracht, in der wir all unseren Kunden unvergleichbare Schutz-, Analyse- und Beseitigungsfähigkeiten anbieten", sagte James C. Foster, CEO von ZeroFOX. "Unsere Kunden schätzen darüber hinaus, dass wir als ein partnerorientiertes Unternehmen in unsere differenzierten Partnerlösungen investieren. Unsere KI-Plattform macht für unsere Partner und Kunden gleichermaßen einen wahren Unterschied."

Mit dem Global Partner Program von ZeroFOX werden Partner und MSSPs, die ihren Kundenwert steigern möchten, einen umfassenden Satz von professionellen Dienstleistungen erhalten, die nicht zuletzt ihr Kernangebot bereichern werden. Für die Durchführung hat ZeroFOX ein Komplettteam für globale Partnerschaften aus erfahrenen Fachkräften beauftragt, einschließlich eines motivierten Teams aus Vertriebspartnerdirektoren, Lösungsinformatikern und Marketing-Experten, das von Brian Costello, dem Vice President of Global Partnerships bei ZeroFOX, geleitet wird.

"Die Investition von ZeroFOX in die Befähigung von Partnern durch Vertriebs-, Marketing und Technik-Know-how bedeutet, dass unsere Partner schneller auf den Markt gehen, die Nachfrage ankurbeln und nachhaltigere Einnahmequellen sichern können", sagte Brian Costello, Vice President of Global Partnerships bei ZeroFOX. "Sowohl Abruf- als auch Spitzenklasse-Programme bedeuten, dass Partner den Wert, den ZeroFOX für ihr Portfolio schafft, sicher einschätzen können."

ZeroFOX erwartet, dass sich der Partnerbeitrag zum diesjährigen Geschäft verdoppeln wird, welches bereits den größten Kundenstamm der Unternehmensgeschichte durch einen partnerbasierten Vertrag erreicht. Partner erweitern die Kapazitäten von ZeroFOX in mehreren Vertikalen, auf die es Cyber-Kriminelle weitestgehend abgesehen haben, einschließlich im Bereich der Gesundheits- und Finanzdienste, und verstärken die geografische Präsenz des Unternehmens sowie die Expansion in EMEA, APAX und LATAM.

"Die Fähigkeit von ZeroFOX, soziale Medien, mobiles Internet sowie Surface-, Deep- und Dark-Web-Umgebungen zu überbrücken, bietet eine leistungsstarke digitale Risikoschutzlösung im Einklang mit dem Ethos von Exclusive Networks UK, unsere Partner dazu zu befähigen, durch Innovation und die Bewältigung der neuen Herausforderungen, denen Endbenutzer begegnen, selbst zu unterscheiden", sagte Mark Parr, Director of Strategic Vendors bei Exclusive Networks UK. "Unsere Partnerschaft mit ZeroFOX hat dabei geholfen, das Wachstum anzukurbeln und gemeinsam mit unseren unterschiedlichen Partnern neue Chancen zu entdecken. Die Integrationen von ZeroFOX mit mehreren unserer bereits bestehenden Technologien führt zudem zur Schaffung umfassender und skalierbarer Lösungen, die von unserer breiten Partnerbasis angenommen werden. Die Synergie zwischen Exclusive Networks UK und ZeroFOX geht über die Technologie hinaus, wobei beide Unternehmen führend sind mit einem ‚Can do'-Ansatz und kontinuierlich Innovationen vorantreiben. Das macht die Zusammenarbeit zu einer ganz selbstverständlichen Wahl."

Weitere Informationen über ZeroFOX finden Sie auf unserer Website unter www.zerofox.com.

Über ZeroFOX ZeroFOX bietet Schutz-, Analyse- und Beseitigungslösungen an, um externe Bedrohungen von Marken, Menschen, Assets und Daten auf der gesamten öffentlichen Angriffsfläche mit einer einzigen, umfassenden Plattform auszuräumen. Durch eine vollständige globale Abdeckung im Surface-, Deep- und Dark-Web und einen Intel-gestützten KI-basierten Analysemotor identifiziert und beseitigt die ZeroFOX Platform gezielte Phishing-Attacken, Beeinträchtigungen von Berechtigungsnachweisen, Daten-Exfiltrationen, Markenpiraterien, Bedrohungen von Führungskräften und Standorten und mehr. Die patentierte Technologie der ZeroFOX Platform verarbeitet und schützt täglich Millionen von Posts, Nachrichten und Konten in den sozialen Medien und der digitalen Landschaft, zu denen LinkedIn, Facebook, Slack, Instagram, Pastebin, YouTube, mobile App-Stores, Domänen, cloudbasierte E-Mails und weitere zählen.

