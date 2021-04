Aktien: Biontech-Vakzin in der Kritik - Aktie auf dem Rückzug

Anzeige / Werbung Nachdem die in Rekordzeit entwickelten Corona-Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson wegen Thrombosen für Verunsicherung sorgten, drohen auch mit dem Impfstoff von Biontech Probleme. Die Aktie gibt nach. Das israelische Gesundheitsministerium untersucht Fälle von Herzmuskelentzündung in Verbindung mit dem Covid-19-Impfstoff von Biontech. Eine vorläufige Studie habe "Dutzende von Fällen" von Myokarditis bei mehr als 5 Millionen Geimpften gezeigt, hauptsächlich nach der zweiten Dosis, hieß es vom israelischen Koordinator für die Pandemiebekämpfung, Nachman Ash. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Allerdings sei bislang unklar, ob die Anzahl der Personen mit Entzündung des Herzmuskelgewebes ungewöhnlich hoch sei und ob dies in Zusammenhang mit dem Vakzin stehe. Ein Nachweis zwischen Erkrankung und Impfstoff sei schwierig, weil Myokarditis oft ohne Komplikationen ablaufe und durch eine Vielzahl von Viren verursacht werden könne. Auch sei eine ähnliche Anzahl von Fällen in den vergangenen Jahren gemeldet worden. Dem Unternehmen zufolge werden unerwünschte Nebenwirkungen regelmäßig und gründlich überprüft. Pfizer/Biontech habe keine höhere Myokarditis-Rate beobachtet, als in der Allgemeinbevölkerung zu erwarten wäre. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass Myokarditis ein Risiko im Zusammenhang mit der Anwendung des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer/Biontech darstellte. Israel ist weltweit führend beim Impfen gegen die Pandemie. Fast 60 Prozent der 9,3 Millionen Einwohner des Landes haben bislang das Vakzin von Biontech/Pfizer erhalten. Biontech-Aktie vor Einbruch? Die Aktie von Biontech ist Anfang April aus dem Abwärtstrend ausgebrochen und hatte in der Vorwoche den Widerstand bei 164 Dollar geknackt. Allerdings ist der Ausbruch nicht nachhaltig und die Ausbruchslinie wird nun erneut von oben getestet. Falls die Marke nicht hält, droht ein kräftiger Absturz. Noch hält allerdings die zur Unterstützung gewordene Ausbruchslinie. Enthaltene Werte: US4781601046,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

