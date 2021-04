Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca steht seit einiger Zeit in Verruf, da in seltenen Fällen nach der Impfung Hirnthrombosen ausgetreten sind. Seit Sonntag rückt auch der Mainzer Corona-Impfstoff-Experte BioNTech in Israel wegen mutmaßlicher Nebenwirkungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Israelische Studie zu Myokarditis in Verbindung mit dem BioNTech & Pfizer-Impfstoff Israel gilt als Vorreiter in Sachen Pandemie-Bekämpfung. Allein fünf Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...