Es sieht so aus, als ob die Akteure an den Goldmärkten vor neuen Trades erst einmal die für morgen anberaumte Fed-Sitzung abwarten wollen.Insbesondere bei etwaigen Statements zur Inflation dürften die Investoren hellhörig werden. Zur Erinnerung: Vor genau zwei Wochen kletterte die US-Inflationsrate für den Monat März von 1,7 auf 2,6 Prozent p.a. und vollzog damit den stärksten Sprung nach oben seit über acht Jahren. In der aktuellen Handelswoche bewegte sich das gelbe Edelmetall bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...