Der US-Elektroautobauer Tesla hat erneut einen Rekordgewinn eingefahren. In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk unterm Strich 438 Millionen Dollar (362 Mio Euro), wie es am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte. Vor einem Jahr hatte die Bilanz lediglich ein leichtes Plus von 16 Millionen Dollar ausgewiesen. Rund 100 Millionen Dollar Gewinn trug die Bitcoin-Investition bei. Analysten waren dennoch nicht zufrieden…"Es ist alles im Rahmen, aber es ...

