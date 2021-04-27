The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.04.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2021
ISIN Name
DE0009847301 AMPEGA GLOBAL AKTIENFONDS
US78013XKG24 ROYAL BK CDA 18/21 MTN
US912828Q780 US TREASURY 2021
XS1918007458 HEIMST.BOST. 18/21 MTN
USL6401PAF01 MINERVA LUX. 16/26 REGS
CH0238315656 BPCE S.A. 14-21
US78013XKH07 ROYAL BK CDA 18/21FLR MTN
DE000RLP0462 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013
US912828WG10 US TREASURY 2021
US9128286Q86 USA 19/21 FLR
ES00000123B9 SPANIEN 11-21
FR0012059202 GECINA 14-21 MTN
USU36328AC32 GAMESTOP 20/23 REGS
US31428XBY13 FEDEX 20/25
DE000NLB2FY2 NORDLB OPF S.1409 VAR
GB00BJRF9H03 SERICA FINA. 19/21 MTN
DE000A2M28U0 DAIMLER INTL F. TR.161
DE000HLB4JU6 LB.HESS.-THR. 0513B/020
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2021
ISIN Name
DE0009847301 AMPEGA GLOBAL AKTIENFONDS
US78013XKG24 ROYAL BK CDA 18/21 MTN
US912828Q780 US TREASURY 2021
XS1918007458 HEIMST.BOST. 18/21 MTN
USL6401PAF01 MINERVA LUX. 16/26 REGS
CH0238315656 BPCE S.A. 14-21
US78013XKH07 ROYAL BK CDA 18/21FLR MTN
DE000RLP0462 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2013
US912828WG10 US TREASURY 2021
US9128286Q86 USA 19/21 FLR
ES00000123B9 SPANIEN 11-21
FR0012059202 GECINA 14-21 MTN
USU36328AC32 GAMESTOP 20/23 REGS
US31428XBY13 FEDEX 20/25
DE000NLB2FY2 NORDLB OPF S.1409 VAR
GB00BJRF9H03 SERICA FINA. 19/21 MTN
DE000A2M28U0 DAIMLER INTL F. TR.161
DE000HLB4JU6 LB.HESS.-THR. 0513B/020
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