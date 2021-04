The following instruments on XETRA do have their first trading 27.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.04.2021Aktien1 US37519D1072 GigCapital3 Inc.2 FR0013308582 LARGO S.A.3 CA2924541055 Empress Royalty Corp.4 US37519D2062 GigCapital3 Inc.5 GB00B1Z2MP60 Rotala PLC6 DK0061539921 Vestas Wind Systems AS7 US45779A8466 InspireMD Inc.8 CA03169D1024 AmmPower Corp.Anleihen/ETF1 US12594KAB89 CNH Industrial N.V.2 US742718FQ70 The Procter & Gamble Co.3 US742718FP97 The Procter & Gamble Co.4 XS2337064856 Grünenthal GmbH5 XS2337703537 Grünenthal GmbH6 USY714AGAB82 Sri Rejeki Isman Tbk PT7 US78016EZQ33 Royal Bank of Canada8 CH1101096555 Bank Julius Bär & Co. AG9 EU000A1Z99P9 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]10 DE000LB2BE68 Landesbank Baden-Württemberg11 XS2336345140 CT Investment GmbH12 USY6886MAE04 PETRONAS Capital Ltd.13 USY6886MAC48 PETRONAS Capital Ltd.14 USP32457AB27 Crédito Real, S.A.B de C.V.15 XS2325742166 Ghana16 XS1716822231 Haya Real Estate S.A.17 FR0013515707 NEOEN S.A.18 FR0013451820 NEOEN S.A.19 FR0013321429 Nexity S.A.20 XS1825879825 NMC Healthcare Sukuk Ltd.21 XS1818737287 Odyssey Europe Holdco S.à r.l.22 USQ82780AF65 Santos Finance Ltd.23 XS2332809412 Vingroup Joint Stock Company24 FR00140001X1 Voltalia S.A.25 XS2337252931 Fedex Corp.26 XS2337253319 Fedex Corp.27 XS2337604479 Mytilineos S.A.28 LU2300295396 AMUNDI iCPR EURO CORP CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR