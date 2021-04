HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Diagnostik-Spezialist habe ein beeindruckendes Zahlenwerk vorgelegt , schrieb Analyst Michael Healy in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dass die Ziele für das Gesamtjahr angehoben worden seien, überrasche ihn aber nicht. Sein "Hold"-Urteil bleibe bestehen, da ein Einstieg in die Aktie zurzeit nicht ausreichend attraktiv sei./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000STRA555