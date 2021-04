Rösrath (ots) - Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht - und in Corona-Zeiten mithilfe von moderner Video-Chat-Software! So nah und doch so fern: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie erlebt der Video-Chat wahre Boom-Zeiten. Das Software-Unternehmen PATHADVICE aus Liechtenstein weiß genau, wie wichtig der direkte Kontakt mit Menschen ist: Mimik, Gestik, jedes Lächeln, jeder fragende Blick - all das ist am Telefon nicht hörbar. Der fehlende menschliche Kontakt wirkt sich branchenübergreifend auf die Verkaufszahlen kleiner und mittelständischer Unternehmen aus, denn sie sind auf die persönliche Kundenbeziehung angewiesen.Yvonne de Bark hat sich mit ihrem Beratungsunternehmen deshalb für die Video-Software von PATHADVICE entschieden. Die ehemalige Schauspielerin steht seit über 28 Jahren vor der Kamera, unter anderem in bekannten Fernsehserien wie Alarm für Cobra 11, Unter uns oder Küstenwache. Heute coacht sie DAX-Vorstände, Politiker und ganze Vertriebsorganisationen für ihren perfekten Auftritt - vor und neben der Kamera. Früher kamen potenzielle Neukunden auf Kongressen, Foren und Events auf sie zu, doch seit Corona gibt es das nicht mehr."Das klassische Netzwerken fehlt", sagt Yvonne de Bark. "Im persönlichen Gespräch gewinne ich vor allem das Vertrauen meiner Kunden, indem ich bei Problemschilderungen konkrete Lösungsansätze aufzeige. Dieses Vertrauen ist der entscheidende Faktor für eine nachhaltige Geschäftsbeziehung. Wenn ich auf der Bühne stehe, gewinne ich Interesse. Ein konkreter Auftrag kommt aber erst durch den persönlichen Austausch zustande."Um diesen persönlichen Austausch auch in Corona-Zeiten zu ermöglichen, installierte Yvonne de Bark die Video-Consulting Software von PATHADVICE auf ihrer Website. Ihre Kunden können jetzt durch ein Chat-Fenster direkt mit ihr per Video-Chat sprechen. So kann Yvonne der Bark ihren Kunden nicht nur ein persönliches Gespräch anbieten, sondern sie auch direkt ansprechen, wenn sie ihre Webseite besuchen und somit ein belegtes Interesse an ihrem Angebot haben.Was im Coaching und Training funktioniert, lässt sich auch auf andere Branche übertragen, weiß Umberto Bailoni, Vertriebsleiter der PATHADVICE AG: "Unsere Lösung richtet sich gezielt an Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen mit erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen. Auch der lokale Baumarkt kann mit PATHADVICE den gleichen Beratungsservice online anbieten wie im physischen Laden. PATAHDVICE revolutioniert somit branchenübergreifend die Art und Weise, wie Firmen Leads generieren und mit ihren Kunden kommunizieren."Während Kunden früher durch die Ladentüre kamen, besuchen sie in Corona-Zeiten die Webseite des Händlers. Seit dem ersten Lockdown bietet PATHADVICE die Software deshalb auch dem stationären Einzelhandel an. Um Unternehmen in der Krise zu unterstützen, haben Yvonne de Bark und PATHADVICE gemeinsam ein Angebot auf die Beine gestellt: Kleine und mittelständische Unternehmen können PATHADVICE nun 45 Tage lang kostenfrei nutzen. Mit PATHADVICE müssen Kunden jetzt nicht mehr abwägen zwischen dem Komfort und der Sicherheit des Online-Shoppings und der persönlichen Beratung an der Ladentheke. Man kann jetzt beides haben, mit PATHADVICE, zum Vorteil von Kunden und Händlern. Video-Chat ist deshalb die Zukunft des Einzelhandels.Jetzt das Angebot von Yvonne de Bark sichern und PATHADVICE 45 Tage kostenlos nutzen:http://www.pathadvice.ai/yvonnePressekontakt:PATHADVICE International GmbHSerlesweg 36161 Natters/Österreichinfo@pathadvice.aiOriginal-Content von: bronder & bronder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152686/4899895