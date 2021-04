Weinfelden (ots) - Lidl Schweiz weitet seine Kooperation mit Too Good To Go aus und wird ein Waste Warrior Brand. Damit tritt Lidl Schweiz einer von Too Good To Go Schweiz initiierten Vereinigung von Unternehmen bei, die gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung kämpft. In Zusammenarbeit mit Too Good To Go sensibilisiert Lidl Schweiz seine Mitarbeitenden und Kunden noch stärker für Lebensmittelverschwendung. Als eine Massnahme wird Lidl Schweiz weitere Produkte mit dem "Oft länger gut"-Label von Too Good To Go noch sichtbarer darauf hinweisen, dass Produkte vielfach auch nach Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums noch einwandfrei geniessbar sind.Als erster Detailhändler der Schweiz ergänzte Lidl Schweiz 2020 die Beschriftung "mindestens haltbar bis" auf ausgewählten Eigenmarkenverpackungen mit dem Hinweis "Oft länger gut". Damit möchte Lidl Schweiz seine Kundinnen und Kunden darauf hinweisen, dass die meisten Produkte bei korrekter Lagerung über dieses Datum hinaus geniessbar sind. Neu wird zur Erhöhung der Visibilität anstelle eines einfachen Schriftzuges das Label "Oft länger gut" von Too Good To Go verwendet.Im Rahmen des Beitritts von Lidl Schweiz zur WAW Brand Initiative von Too Good To Go wird die Kennzeichnung auf zahlreiche weitere Produkte ausgeweitet. Der Hinweis wird in unterschiedlichen Produktgruppen zum Einsatz kommen. Dazu gehören, nebst dem Lidl-Trockensortiment, auch länger haltbare Lebensmittel wie Schokolade, Öl, Erbsli und Rüebli. Aber auch Fertiggerichte wie Rösti oder Getränke, z.B. Saft, Schorle, Bier werden neu gekennzeichnet.Lidl Schweiz folgt damit dem Aufruf der Bewegung Too Good To Go, die sich gegen Food Waste einsetzt. Zusammen mit Too Good To Go empfiehlt Lidl Schweiz seinen Kundinnen und Kunden, nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zu prüfen, ob das Produkt noch geniessbar ist. Getreu dem Motto: "Schauen, riechen, probieren, geniessen".Mit einer App Essen rettenSeit Oktober 2019 können Kundinnen und Kunden von Lidl Schweiz sogenannte "Überraschungspäckli" über die Too Good To Go App reservieren und in der Filiale abholen. Diese beinhalten überschüssiges Essen wie beispielsweise Früchte, Gemüse und Backwaren, das nicht mehr verkauft werden kann, aber weiterhin bedenkenlos geniessbar sind. Bei den Kundinnen und Kunden kommt die Aktion an: Seit Lidl Schweiz die Too Good To Go-Überraschungspäckli anbietet, wurden über 4'000 Mahlzeiten gerettet. Lidl Schweiz bietet den Service aktuell als Pilot in drei Zürcher Filialen an: Fraumünster, Oerlikon und Grubenstrasse (Binz).Weitere Informationen auf www.lidl.ch/savefoodPressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100869501