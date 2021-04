Unterföhring (ots) - Die Bayerische Medien Technik GmbH (bmt) verlängert aufgrund der fortgeführten Förderung durch den Freistaat Bayern die Partnerschaft mit dem Luxemburger Satellitenbetreiber SES ASTRA. In der Vereinbarung sichert sich die bmt HD-Transponderkapazitäten auf dem SES Flaggschiff-Satelliten ASTRA 19,2 Grad Ost. Damit sind die bayerischen Lokalfernsehangebote allgäu.tv, a.tv (Augsburg), Franken Fernsehen, münchen.tv, niederbayern.tv, Oberpfalz TV, Regio TV Schwaben, Regional Fernsehen Oberbayern, TVA Ostbayern, tv.ingolstadt, TV Mainfranken und TV Oberfranken auch in den kommenden Jahren frei über ASTRA-Satellit zu empfangen.Die bmt ist ein Tochterunternehmen der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und des Bayerischen Rundfunks (BR). Durch den zentralen Einkauf von Satellitenkapazitäten über die bmt ermöglicht die BLM eine kostengünstige und effiziente Verbreitung der bayerischen Angebote."Das bayerische Lokalfernsehen hat in den vergangenen zwei Jahren eine erfreuliche Trendwende erfahren", so Siegfried Schneider, Präsident der BLM. "Die steigenden Reichweiten und guten Sympathiewerte aus der letzten Funkanalyse Bayern zeigen, wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer verlässliche Informationsangebote aus ihrer Region schätzen, gerade in den nachrichten-bewegten Zeiten der Pandemie. Mit der konsequenten HD-Übertragung der bayerischen Lokal-TV-Sender unterstreichen wir den hohen Stellenwert, den Lokalfernsehen in Bayern einnimmt.""Lokale Fernsehangebote sind ein wichtiger Kontrapunkt zu den internationalen Programmen der überregionalen Fernsehsender. Sie ermöglichen den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern in Bayern und über die Grenzen hinaus vielfältige Einblicke in und aus den facettenreichen Regionen. Die Programme sind wie eine Visitenkarte der Regionen, die über Satellit immer in bester Bild- und Tonqualität in den Wohnzimmern abgegeben wird", so Christoph Mühleib, Geschäftsführer der ASTRA Deutschland GmbH.Mehr Informationen:www.astra.dewowi.astra.de (https://wowi.astra.ses/)https://www.facebook.com/Astra.Deutschland.GmbH/Pressekontakt:Frank LiliePressesprecherASTRA Deutschland GmbHTel. + 49 (0) 89 1896 1640frank.lilie@ses.comwww.astra.deÜber ASTRA DeutschlandDie ASTRA Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, dem führenden globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. ASTRA Deutschland verantwortet die Vermarktung und den Vertrieb der SES Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten inzwischen rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2020 empfingen in Deutschland 17,1 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de.Original-Content von: ASTRA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74836/4899961