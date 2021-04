...ähnlich wie UBER. Die Fahrdienst-Plattform wird die Einheit für selbstfahrende Autos an Woven Planet, eine Tochtergesellschaft von TOYOTA, für 550 Mio. $ in bar verkaufen. LYFT und Woven Planet werden gemeinsam an der Verbesserung der Sicherheit von automatisierten Fahrtechnologien arbeiten. Für LYFT bedeutet der Deal, dass 100 Mio. $ an jährlichen Kosten wegfallen. Wenn die Transaktion wie geplant im dritten Quartal abgeschlossen wird, bestehen gute Chancen, dass LYFT im dritten Quartal auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel wird. Die Aktien von LYFT stiegen nachbörslich um gut 2 %. Die Aktie ist eine weitere Öffnungsspekulation.



