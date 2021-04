Die Quant.Capital GmbH & Co. KG ist seit Ende vergangenen Jahres mit einem Minibond am KMU-Anleihemarkt vertreten. Die Anleihe, die noch bis Ende November gezeichnet werden kann, wird jährlich mit 7,50% p.a. verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 8 Mio. Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Geschäftsführer Dr. Dieter Falke über die bisherige Platzierung sowie die ersten Schritte am Kapitalmarkt gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Dr. Falke, die Quant.Capital GmbH & Co. KG hat als Dienstleister für den Kapitalmarkt zum 01. Dezember 2020 selbst ihre erste Anleihe aufgelegt. Wie viel Geld konnten Sie bislang von den avisierten 8 Mio. Euro einsammeln und wie verläuft die Platzierungsphase?

Dr. Dieter Falke: Wir haben die erste Million platziert, fast alles in kleinen Zeichnungen, also bei Privatanlegern. Das freut uns sehr. Gleichzeitig haben wir auch Anfragen größerer Investoren bekommen, hier werden noch einige größere Tickets über Käufe an der Börse beziehungsweise im Sekundärmarkt dazukommen. Insgesamt ein erfreuliches Ergebnis.

Anleihen Finder: In einem ersten Gespräch hatten Sie uns die Hintergründe der Emission und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausführlich vorgestellt. Glauben Sie, dass Ihre spezialisierte Tätigkeit für Privat-Anleger noch zu wenig "greifbar" ist?

Dr. Dieter Falke: Dass so viele Privatanleger gezeichnet haben zeigt ja, dass der ultraschnelle Eigenhandel als Geschäftsmodell durchaus angenommen wird. Zumal ja auch unsere Handelsstrategien vom Prinzip her nicht sehr komplex sind. Sie erlauben allerdings nur in der Vielzahl der sehr kleinen und sehr kurz gehaltenen Trades einen guten und stabilen Gewinn. Die Menge macht es hier und das ist auch bei Privatanlegern gut angekommen. Aber wenn Sie mit greifbar "anfassbar" oder "direkt erlebbar" meinen: Das klappt allerdings nicht, wir sind nun einmal vollständig digital und das in diesen hyperschnellen, nicht praktisch greifbaren Mikro-Welten.

Anleihen Finder: Würden Sie die QCKG eher als IT-Unternehmen oder als ...

