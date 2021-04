DJ Britische 5G-Auktion bringt 1,38 Mrd Pfund Sterling ein

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Die britische Telekomaufsicht Ofcom hat ihre Frequenz-Auktion für den Rollout des 5G-Netzes abgeschlossen. Die Versteigerung habe insgesamt 1,38 Milliarden Pfund erbracht, umgerechnet 1,6 Milliarden Euro, teilte die Behörde mit. "Dieses zusätzliche Spektrum wird auch die laufende Einführung neuer 5G-Verbindungen für Menschen und Unternehmen unterstützen. Wichtig ist, dass die Bieter die Flexibilität haben, Tauschgeschäfte zu machen, so dass sie die Nutzung des Spektrums, das sie in der Auktion gewonnen haben, mit ihren bestehenden Funkfrequenzen optimieren können", sagte Ofcom Spectrum Group Director Philip Marnick. Telefonica und Vodafone hätten eine Vereinbarung getroffen, um über Spektrumspositionen zu verhandeln, so Ofcom.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2021 03:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.