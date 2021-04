DJ MÄRKTE ASIEN/Wenig Bewegung - Musik spielt bei Einzelwerten

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Trotz günstiger Vorgaben mit teils neuen Rekorden an der Wall Street haben am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien negative Vorzeichen dominiert. Dabei fielen die Einbußen aber querbeet moderat aus. In Tokio gab der Nikkei-Index mit 0,5 Prozent auf 28.992 Punkte noch am stärksten nach. Dass die japanische Notenbank ihre lockere Geldpolitik bestätigte und die Wachstumserwartungen für Japan für das laufende und das nächste Jahr leicht erhöhte, stützte nicht. Dies sei weitgehend so auch erwartet worden, hieß es.

Auch in Südkorea gab der Index nach, und zwar um 0,1 Prozent. Dass das BIP-Wachstum im ersten Quartal deutlich höher ausfiel als erwartet, trieb nicht weiter, nachdem der Index zuletzt drei Tage in Folge gestiegen war - auch in Erwartung eines wieder positiven BIP. Zudem gelte das Augenmerk in der aktuellen Berichtssaison mehr Einzelunternehmen, sagten Händler.

Stahlwerte in Seoul gesucht

Posco Chemical (-3,6%) gaben einen Großteil ihrer Gewinne vom Vortag wieder ab, die die Aktie nach starken Ergebnissen eingefahren hatte. Für die Stahlaktie Posco (+4,1%) ging es dagegen nach ebenfalls guten Geschäftszahlen weiter nach oben. Hyundai Steel (+9,0%) wurden angesichts guter Zahlen und wegen der günstigen Aussichten für den Stahlsektor ebenfalls gekauft. Der Kurs des Batterieherstellers Samsung SDI gab nach wie erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 0,6 Prozent nach.

In Tokio verloren Toyota 1,1 Prozent, nachdem eine Tochter des Autobauers für 550 Millionen Dollar die Sparte autonomes Fahren vom Fahrtenvermittler Lyft gekauft hat. Bei Astellas Pharma (-3,2%) kamen die Quartalszahlen, die während des Handels gemeldet wurden, nicht gut an. Ebenso bei Sekisui Chemical (-7,1%).

In Schanghai bewegte sich das Marktbarometer kaum. Hier verpuffte, dass die Gewinne in der chinesischen Industrie im März weiter kräftig gestiegen sind um 92,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - und im ersten Quartal insgesamt dank der niedrigen Vergleichsbasis sogar um 137 Prozent. Aber auch im Vergleich zum ersten Quartal 2019 stand ein Wachstum von gut 50 Prozent zu Buche.

In Hongkong stand die HSBC-Aktie mit den in der Handelspause vorgelegten Quartalszahlen im Fokus. Die britisch-asiatische Bank verdiente mit 3,9 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Kurs lag zuletzt gut 1 Prozent im Plus.

Daneben lagen Meituan 3,5 Prozent höher. Anfangs hatte der Kurs noch negativ darauf reagiert, dass nach Alibaba nun auch der Online-Lieferdienst wegen des Verdachts des Machtmissbrauchs in das Visier der Wettbewerbsbehörde geraten ist. Die Analysten von Nomura kommentierten, jegliche mögliche Strafe gegen Meitan dürfte kaum wesentliche Auswirkungen auf das operative Geschäft haben. Tencent Holdings gaben dagegen um 1,0 Prozent nach - der Technikriese hält 20 Prozent an Meituan. Wuxi Biologics (-5,0%) litten darunter, dass das Biotechnikunternehmen erstmals das Kapital erhöhen will.

In Sydney schossen Life360 um gut 13 Prozent nach oben. Hier befeuerte, dass das Technologieunternehmen den GPS-Experten Jiobit für 37 Millionen US-Dollar kauft. Tabcorp (+4,0%) profitierten von einem erneuerten Gebot von Entain für das Wett- und Mediengeschäft für 3,5 Milliarden Austral-Dollar. Bingo Industries reagierten mit einem Plus von 6,3 Prozent auf die Zustimmung eines Übernahmeangebots von Macquarie Infrastructure and Real Assets.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.033,80 -0,17% +6,78% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.991,89 -0,46% +6,13% 08:00 Kospi (Seoul) 3.215,42 -0,07% +11,90% 08:00 Schanghai-Comp. 3.442,61 +0,01% -0,91% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.929,63 -0,08% +6,26% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.595,90 +0,13% +19,44% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.207,66 +0,09% +12,70% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.607,55 -0,98% -0,23% 11:00 BSE (Mumbai) 48.713,68 +0,68% +1,76% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:59h % YTD EUR/USD 1,2072 -0,1% 1,2087 1,2097 -1,2% EUR/JPY 130,64 -0,0% 130,65 130,33 +3,6% EUR/GBP 0,8686 -0,1% 0,8696 0,8690 -2,7% GBP/USD 1,3896 -0,0% 1,3899 1,3924 +1,6% USD/JPY 108,23 +0,1% 108,10 107,72 +4,8% USD/CNY 6,4829 -0,0% 6,4855 6,4878 -0,7% USD/CNH 6,4757 +0,0% 6,4732 6,4831 -0,4% USD/HKD 7,7618 +0,0% 7,7603 7,7596 +0,1% AUD/USD 0,7792 -0,1% 0,7802 0,7779 +1,2% NZD/USD 0,7224 -0,2% 0,7236 0,7214 +0,6% Bitcoin BTC/USD 54.711,76 +2,5% 53.377,00 52.937,50 +88,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,31 61,91 +0,6% 0,40 +28,1% Brent/ICE 66,02 65,65 +0,6% 0,37 +28,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.781,31 1.780,40 +0,1% +0,91 -6,1% Silber (Spot) 26,19 26,23 -0,1% -0,04 -0,8% Platin (Spot) 1.245,55 1.247,33 -0,1% -1,78 +16,4% Kupfer-Future 4,50 4,44 +1,3% +0,06 +27,6%

