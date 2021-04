Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas schwächer gezeigt. Gegen neun Uhr tendierte er bei 1,2069 Dollar, nachdem er am Vorabend noch mit 1,2090 Dollar etwas höher gehandelt worden war.Der Euro war am Montag in der Früh noch mit 1,2117 Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gestiegen, nachdem er seit Anfang April stetig zugelegt hatte. Commerzbank-Analystin ...

