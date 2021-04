COVID-Wundermittel? Glow Lifetech bringt ARTEMIC nach Nordamerika!

Anzeige / Werbung

Die 100%ige Erfolgsrate bei klinischen Tests sind schon eine markante Hausnummer, die nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch am Pharmasektor für Aufsehen sorgen sollte.

GLOW LIFETECH LTD.*

WKN: A2QRFS , CSE: GLOW

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist eine ehemalige Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), die mittels "Spin-Off" separat an die Börse gebracht wurde. Relay Medical (WKN: A2JQR0) ist noch immer Großaktionär des Unternehmens, dessen "Flagship" eine natürliche Wirkstoffkombination ist, die dem Menschen über eine preisgekrönte Mizellentechnologie zugeführt wird (genannt ArtemiC), die in klinischen Versuchen 100% Wirkung in der Vermeidung von schweren Covid-Verläufen gezeigt hat. Die detaillierten Ergebnisse der unter FDA-Auflagen durchgeführten Studien kann man HIER einsehen.



TECHNOLOGIE:

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Exklusivrechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside-Technologie für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält.

Diese Mizellen-Methode wurde von einer Fachjury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet. - Kein Wunder, denn anders als andere Mizellen-Technologien ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Dadurch können diese auch problemlos in Getränken, Tinkturen, Sprays, Schäume, Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.



Natürliche Wirkstoffe werden mit der Mizellen-Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller.

COVID-19

Jüngste Ergebnisse zeigen sich auch, wie eingangs bereits ausgeführt, als höchst erfolgsversprechend bei Covid-19-Erkrankungen durch die Verabreichung von ArtemiC, das auf der MyCell-Inside-Technologie basiert.

In einer klinischen Studie, die unter FDA-Auflagen stattfand, nahmen 50 Personen, die alle an Covid-19 erkrankt waren, teil. 33 Erkrankte davon erhielten den Wirkstoff ArtemiC (zusätzlich zur normalen Behandlung), 17 Personen ein Placebo (zusätzlich zur normalen Behandlung).

Keiner der mit ArtemiC unterstützten Patienten benötigte zusätzlichen Sauerstoff, mechanische Beatmung oder Intensivpflege, verglichen mit 23,4% in der Placebogruppe.



Nach der Zuführung von 2 x täglich ArtemiC verbesserte sich der Gesundheitszustand der Testgruppe sehr schnell, während er sich in der Placebogruppe drastisch verschlechterte.

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hält auch die Vermarktungsrechte an ArtemiC für Nordamerika: Relay Medical Reports Glow LifeTech Secures Exclusive North American Rights to ArtemiC Following Successful COVID-19 Phase II Clinical Trial

FAZIT:

Ein auf natürlichen Zutaten basierendes Mittel, das schwere Krankheitsverkäufe bei COVID-Patienten verhindert, würde wohl ein wesentlicher Teil sein, um in Zukunft ein entspannteres Leben führen zu können. Aber erst muss das Mittel in Kanada zugelassen werden, was kein großes Problem darstellen sollte, denn es basiert auf natürlichen Zutaten wie Weihrauch, Beifuß und Kurkumin. Sind die Zulassungsbestrebungen von Erfolg gekrönt, und Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist danach in der Lage, mit dem Slogan "Hilft gegen schwere Covid-Verläufe" zu werben, so wird möglicherweise halb Kanada mal zur Sicherheit ein paar Fläschchen von dem Spray bestellen wollen.

Sehen Sie die mögliche Umsatzlawine auf Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) zurollen so wie ich? Dann ist eine Investition in dieses Wertpapier wohl eine Überlegung wert!

Das Original dieses Blogbeitrages finden Sie HIER.