Mit erheblichem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr war das vierte Quartal 2020 das bislang stärkste Quartal für Swimlane im Raum EMEA

Swimlane, Anbieter einer branchenführenden Plattform für Sicherheitsautomatisierung, meldete heute Einzelheiten zu seinem anhaltenden Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Im Jahr 2020 verzeichnete Swimlane im Raum EMEA ein bedeutendes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und das vierte Quartal 2020 war das bislang stärkste Quartal des Unternehmens in dieser Region. Auch die durchschnittliche Anzahl von Nutzern pro Abschluss im Raum EMEA von Swimlane wuchs im Jahresvergleich um 88 und das durchschnittliche ARR-Abschlussvolumen stieg im Jahresvergleich um 55 %.

Seitdem Swimlane den Betrieb im Vereinigten Königreich 2019 aufgenommen hat, ist das operative Geschäft im Raum EMEA mit der Beschäftigung von lokalen Mitarbeitern, darunter professionelle Dienstleistungen, Produktingenieure und Vertriebsmitarbeiter, gewachsen. Swimlane betreut aktuell Kunden in den Regionen DACH, UKI, nordische Länder, Benelux und META und plant eine Expansion nach Südeuropa im Jahr 2021.

"Swimlane hilft den Kunden, schnell die Wege zur Automatisierung ihrer Sicherheitsabläufe mit dem höchsten Wert zu identifizieren und möchte auf diese Weise positive Kundenerlebnisse und greifbare Ergebnisse bieten", sagte Toby Van de Grift, EMEA Regional Director, Swimlane. "Swimlane hat die einzigartige Möglichkeit, die von Unternehmen in der gesamten EMEA-Region gezielt angestrebte Sicherheitsautomatisierung und digitale Transformation zu unterstützen wie beispielsweise die Verringerung der finanziellen Belastung durch die Einhaltung der DSGVO-Vorschriften mithilfe von Automatisierung. Wir freuen uns 2021 auf anhaltendes Wachstum in dieser Region sowie die Anwerbung weiterer Partner mit ergänzenden technischen Kompetenzen."

Swimlane ist die am stärksten erweiterbare Sicherheitsautomatisierungsplattform auf dem Markt und wurde von Grund auf für die sehr komplexen und ambitionierten Automatisierungsziele der Kunden entwickelt. Mit Designtools für die Automatisierung per Drag-and-Drop, Integrationen mit Hunderten von Technologien und unübertroffenen Datenvisualisierungsfunktionen verändert Swimlane den Horizont des Möglichen von Sicherheitsteams. Als Unternehmen ist Swimlane mit vollem Engagement bestrebt, gemeinsam mit seinen Kunden Ergebnisse zu erzielen, die dem Unternehmen nicht nur eine immense Investitionsrendite bringen, sondern auch für die zugrunde liegende Innovation sorgen, die Sicherheitsteams für die Modernisierung ihrer Sicherheitsabläufe benötigen.

"Swimlane hat uns sehr dabei geholfen zu erkennen, welchen Wert und welche Bedeutung die Sicherheitsautomatisierung in einem modernen Security Operations Center (SOC) hat. Durch Swimlane haben Analysten jetzt wieder Zeit, sich auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren", so Matthew Helling, Head of Cyber Security Services von Softcat Plc.

Die Plattform von Swimlane unterscheidet sich aufgrund des Designs grundlegend von herkömmlichen Lösungen für Sicherheitsorchestrierung, -automatisierung und -reaktion (SOAR). Um mehr über die Plattform von Swimlane zu erfahren, fordern Sie bitte eine Demo an.

