Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Big Tech rückt in den Fokus ++ Deutliche Kurssprünge im Tourismus-Sektor ++ Tesla präsentiert Zahlen.

> MÄRKTE & KURSE | Die Bekanntgabe der Quartalszahlen durch die großen Alphatiere des US-Technologiesektors steht unmittelbar bevor. Im Vorfeld greifen die Anleger noch einmal zu und treiben den Nasdaq100 auf ein neues Rekordhoch. Um 0,6 Prozent ging es gestern nach oben, der Index schloss knapp über 14.000 Punkten. Das größte Plus verzeichnete Amazon. Die Aktie weist in unserer Empfehlungsliste ein Plus von 450 Prozent aus und notiert in unmittelbarer Nähe unseres Kursziels. Wir sind gespannt, was die Zahlen am Donnerstag bringen.

Stück für Stück der Sonne entgegen lautet die Devise für den Tourismus-Sektor. Gestern sorgte die EU-Kommission für einen weiteren Hoffnungsschimmer. Auf absehbare Zeit könnte es für geimpfte US-Bürger Lockerungen bei den Einreisebeschränkungen in die Europäische Union geben. Profiteure dieser Nachricht waren gestern logischerweise die US-Fluggesellschaften. American Airlines & Co. legten deutlich zu. Auch unsere Empfehlung TUI hat den Kopf wieder über Wasser. Gestern ging es deutlich gen Norden, heute setzt sich der Aufwärtstrend fort. Wir bleiben engagiert.

