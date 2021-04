Milliarden-Abschreibungen auf Monsanto, tiefrote Zahlen und ein lausiger Aktienkurs. 2020 war für Bayer ein Horrorjahr. Entsprechend frustriert sind die Aktionäre, die sich am Dienstag (27.4.) vor ihren Laptops zur virtuellen HV versammeln werden. Die Fondsgesellschaft Deka will deshalb gegen die Entlastung der Bayer-Führung um Vorstandschef Werner Baumann stimmen.Eine ähnliche Demütigung wie 2019, als die HV dem Bayer-Vorstand die Entlastung verweigerte, ein zuvor noch nie dagewesener Vorgang im DAX, dürfte Baumann diesmal aber erspart bleiben. So empfiehlt ...

