Linz (www.anleihencheck.de) - Kreml-Dissident Nawalny kündigte das Ende seines Hungerstreiks an, zudem vermeldete der Kreml den doch überraschenden Abzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von beiden Ereignissen habe der Russische Rubel leicht profitieren können. Anlässlich ihrer Sitzung vom vergangenen Freitag sei damit gerechnet worden, dass die Russische Zentralbank CBR ihren Leitzins zumindest um 25 Punkte, eventuell sogar um 50 Punkte, anheben werde. Die CBR habe schlussendlich den 50-Punkte großen Schritt getan, was aber der Markt als einen der künftig zu erwartenden Schritte bereits vorweg eingepreist haben dürfte. Auf den Wechselkurs habe diese Entscheidung keine signifikante Auswirkung gehabt. Gleichzeitig habe die CBR aber ihre Inflationsprognose um ein Prozent auf eine Bandbreite von 4,7% bis 5,2% angehoben. Insgesamt also könnten die jüngsten Entscheidungen als Anzeichen für weitere Zinsschritte interpretiert werden, die den Wechselkurs des Rubel in den kommenden Monaten moderat stützen könnten. (27.04.2021/alc/a/a) ...

