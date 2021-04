Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen Staatsanleihen legten zum Wochenauftakt etwas zu, so die Analysten der Nord LB.Die schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus Deutschland und Übersee hätten nur bedingt Bewegung in die Notierungen gebracht. Eine insgesamt freundliche Stimmung am US-Aktienmarkt habe den US-Staatsanleihen leichte Kursverluste beschert. ...

