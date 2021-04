In Vorbereitung auf die Aufspaltung der Daimler AG hat die Lkw-Sparte eine neue Organisations-Struktur verkündet. Mit Wirkung zum 1. Juli werden alle wesentlichen Technologie- und Antriebsstrang-Aktivitäten in einem neuen Geschäftsfeld gebündelt, der Truck Technology Group (TT). Die Daimler Truck AG, die wie berichtet bis Ende dieses Jahres als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...