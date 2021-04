Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit leichten Verlusten präsentiert. Der ATX verlor kurz vor zehn Uhr 0,44 Prozent auf 3.244,07 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,38 Prozent auf 1.654,07 Zähler hinab.Stark verbesserte Exporterwartungen in Deutschland brachten in der ersten Handelsstunde keine Aufwärtsimpulse. Dies könnte unter anderem daran liegen, dass sie etwas hinter den Erwartungen ...

