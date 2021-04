FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Vantage Towers bei einem Kursziel von 33 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Funkturmsparte von Vodafone sei eine der Branchengrößen in Europa, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sei die Bewertung günstiger als bei der Konkurrenz. Seine positive Meinung sieht er zudem durch die Inflationsabsicherung durch entsprechende langfristige Verträge mit Vodafone und Transaktionsfantasie untermauert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 04:02 / GMT

GB00BH4HKS39, DE000A3H3LL2