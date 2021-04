Die Vantage Towers-Aktie kann am Dienstag zulegen. Mehrere Analysten starteten ihre Bewertung für die Papiere der Sendemasten-Tochter von Vodafone mit einer optimistischen Note.Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von Vantage Towers bei einem Kursziel von 33 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Funkturmsparte von Vodafone sei eine der Branchengrößen in Europa, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei sei die Bewertung günstiger als bei der Konkurrenz. ...

