Wer in Österreich ein Kalbsschnitzel isst, beißt selten auf ein heimisches Stück. Knapp jedes dritte Kalb wird in Europa in den Niederlanden gemästet und geschlachtet, der Grund ist der günstige Preis. Im Jahr 2018 importierte Österreich mehr als doppelt so viel Kalbfleisch wie österreichische Kälber exportiert wurden. Die Regierung will dem einen Riegel vorschieben und die heimische Kalbfleisch-Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...