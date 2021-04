DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

Bastei Lübbe AG: Vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen der Bastei Lübbe AG im Geschäftsjahr 2020/2021 über den Erwartungen - höhere EBIT-Marge erwartet



Vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen der Bastei Lübbe AG im Geschäftsjahr 2020/2021 über den Erwartungen - höhere EBIT-Marge erwartet Konzernumsatz steigt auf 92,5 Millionen Euro (bisher 88 Millionen Euro erwartet)

EBIT-Korridor erhöht sich auf 10 bis 11 Millionen Euro

EBIT-Marge zwischen 10 bis 12 Prozent für das Geschäftsjahr 2021/2022 erwartet

Dividendenausschüttung bestätigt Köln, 27. April 2021 - Der Publikumsverlag Bastei Lübbe, einer der größten Publikumsverlage Deutschlands, hat gestern aufgrund der über den Erwartungen liegenden vorläufigen Umsatz- und EBIT-Zahlen im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 (Januar bis März 2021) eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Demnach steigerte das Kölner Verlagshaus die Umsatzerlöse um 4,5 Millionen Euro auf 92,5 Millionen Euro. Auf Grund der einschränkenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des COVID-19-Virus hatte der Vorstand im Januar einen Konzernumsatz von 88 Millionen Euro prognostiziert. Auch das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte das Unternehmen trotz eines herausfordernden Marktumfelds im Geschäftsjahr 2020/2021 steigern. Auf Basis vorläufiger Zahlen soll dieses nun in einem Korridor zwischen 10 und 11 Millionen Euro gegenüber den zuvor prognostizierten 7 bis 8 Millionen Euro liegen. Die EBIT-Marge für das abgeschlossene Geschäftsjahr liegt damit bei rund 11 bis 12 Prozent. Gründe für die Margenverbesserung waren der höher als erwartet ausgefallene Umsatz, Corona-bedingte Kostenreduzierungen in Verbindung mit einem ausgewogenen Produktmix sowie gegenüber den Annahmen im Januar deutlich reduzierte Kosten im Zusammenhang mit einer Rechtsstreitigkeit. "In einem schwierigen Umfeld blickt Bastei Lübbe mit einem sehr attraktiven Programmangebot auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Dabei haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter herausfordernden Bedingungen ihren Anteil zu unserem wirtschaftlich erfreulichen Ergebnis beigetragen, wofür wir uns sehr herzlich bedanken", erläutert Joachim Herbst, Sprecher des Vorstands der Bastei Lübbe AG, die Zahlen. "Auch für das laufende Geschäftsjahr sind wir zuversichtlich, dass wir für unsere Leserinnen und Lesern spannende und emotional berührende Inhalte entwickeln und anbieten können und unsere Aktionärinnen und Aktionäre an diesem Erfolg beteiligen." Auch für 2021/2022 erwartet Bastei Lübbe eine positive Entwicklung und sieht eine EBIT-Marge zwischen 10 Prozent bis 12 Prozent bei einem geplanten leichten Anstieg der Konzernumsätze als realistisch an. Eine ausführliche Prognose veröffentlicht das Unternehmen mit dem Jahresabschluss zur Bilanzpressekonferenz am 13. Juli 2021. Ankündigung Dividendenzahlung Die vorläufigen Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres sowie die Prognose der Zahlen für das laufende Jahr bestätigt die Dividendenfähigkeit der Bastei Lübbe AG. Aufgrund der Ergebnisverbesserung bekräftigen Vorstand und Aufsichtsrat die Absicht, den Aktionären auf der Hauptversammlung am 15. September 2021 die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2020/2021 vorzuschlagen. Über die Bastei Lübbe AG:



Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Mit einem Jahresumsatz von rund 82 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2019/2020) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden.





