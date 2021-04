Infineon-Calls mit 88%-Chance bei Anstieg auf das Jahreshoch

Nach der kurzfristigen aber heftigen Kurskorrektur vom Anfang März 2021 innerhalb derer die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) von 36 Euro auf 31,75 Euro nachgab, legte die Aktie wieder deutlich zu. Am 6.4.21 erreichte sie mit 37,31 Euro sogar den höchsten Wert seit 20 Jahren und trat danach in eine Korrektur bis in den Bereich von 33,30 Euro ein. Obwohl die Nachfrage nach Chips wegen der allumfassenden Elektrifizierung ungebrochen hoch ist, könnte der Engpass an Chips noch weiter bestehen bleiben.

Dennoch wird die Infineon-Aktie von den Experten von J.P.Morgan mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf empfohlen. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Hoch bei 37,31 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 1, ISIN: DE000JC40QW8, wurde beim Aktienkurs von 34,65 Euro mit 1,48 - 1,49 Euro gehandelt.

Kann die Infineon-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 37,31 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,62 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,877 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,877 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA557X6, wurde beim Aktienkurs 34,65 Euro mit 2,88 - 2,89 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 37,31 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 5,43 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,897 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,897 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE4R4T3, wurde beim Aktienkurs 34,65 Euro mit 3,87 - 3,90 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 37,31 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,41 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de