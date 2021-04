Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute erwartungsgemäß beschlossen, auch am aktuellen Rand keine Veränderungen an ihrer Zinspolitik vorzunehmen, so die Analysten der Nord LB.Folglich würden der traditionelle Leitzins und die Zielrendite von Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren auf dem bisherigen Niveau belassen. Mit dieser Entscheidung sei auch zu rechnen gewesen. Die Finanzmärkte seien von den Notenbankern in Tokio also wieder einmal nicht überrascht worden. ...

